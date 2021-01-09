إصابة عمر السعيد

السبت، 09 يناير 2021 - 20:18

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - عمر السعيد

تعرض عمر السعيد لاعب الزمالك لشد في العضلة الأمامية في ساقه اليسرى اليوم السبت أثناء مباراة الفريق ضد ضيفه طلائع الجيش في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وغادر السعيد (30 عاما) ملعب الجيش في السويس في الدقيقة 44 وحل أشرف بنشرقي بدلا منه.

وسيكشف الزمالك لاحقا تفاصيل إصابة اللاعب الأسبق لوادي دجلة بعد خضوعه لفحوصات.

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وانتهت المواجهة بانتصار الزمالك بنتيجة 3-صفر ليحقق فوزه الرابع في الموسم الحالي من الدوري.

وقفز الفارس الأبيض ليشارك غريمه التقليدي الأهلي في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب وإنبي وسموحة وتعادل مع بيراميدز في مبارياته الأربع الماضية.

ويحل الفريق ضيفا على المصري يوم الثلاثاء.

الزمالك عمر السعيد
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