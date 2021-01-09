انتهت في إسبانيا - غرناطة (0) (4) برشلونة.. انتصار كبير

يحل برشلونة ضيفا على غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.81 خروج ديست ودخول فيربو

ق.78 طرد لـ فاييخو بعد عرقلة برايثوايت المنفرد

ق.73 خروج بيدري وديمبيلي ودخول ترينكاو وبويج

ق.67 هروب جوردي ألبا خلف الدفاع وتسديدة قوية تمر بجوار القائم

ق.65 دخول برايثوايت بدلا من ميسي

ق.65 دخول كينيدي بدلا من ماتشي

ق.64 جوووووول جريزمان يسجل الرابع بتسديدة يمينية رائعة بعد تمريرة ديمبيلي

ق.56 انطلاقة من دي يونج وتسديدة قوية تمر أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

دخول لويس سواريز وخيسوس فاييخو ولويس ميّا في صفوف غرناطة بدلا من مونتورو ونيفا وسولدادو

نهاية الشوط الأول

ق.43 جوووووول ميسي يسجل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة

ق.36 جووووووول ميسي يسجل الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة

ق.26 سقوط أومتيتي وديست مصابين في نفس اللحظة

ق.23 سولدادو يهرب خلف الدفاع ويسدد بعد تمريرة بويرتاس لكن كرته تمر جانبية

ق.16 طرد خوسيه رامون دي لا فوينتي مدرب حراس مرمى برشلونة

ق.16 تسديدة قوية من ديمبيلي تمر بجوار القائم

ق.12 جوووووول دي بورجوس بينجويتشيا يحتسب تسلل ويلغي هدف جريزمان ثم يعود ويحتسبه

ق.11 بيدري يتلاعب بمدافعي غرناطة داخل منطقة الجزاء لكن يتم إبعادها من أمامه في آخر لحظة

ق.2 تير شتيجن ينقذ تسديدة بويرتاس بأعجوبة

بداية المباراة

أومتيتي يدخل التشكيل الأساسي بدلا من أراوخو الذي أصيب في الإحماء

بداية المباراة بعد قليل