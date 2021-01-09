تشكيل برشلونة – بوسيكتس يخوض مباراته رقم 600 أمام غرناطة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة غرناطة في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الظهور رقم 600 لـ سيرخيو بوسكيتس بقميص برشلونة في مختلف البطولات.

ويحتل بوسكيتس المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلا لـ برشلونة على مر تاريخه، خلف تشابي هيرنانديز، وليونيل ميسي، وأندريس إنييستا.

كما اعتمد كومان على الثنائي الشاب: رونالد أراوخو، وأوسكار مينجيزا، في عمق الدفاع لتعويض غياب كليمنت لونجليه الموقوف، وفضّل إبقاء صامويل أومتيتي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – رونالد أراوخو – أوسكار مينجيزا – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: نيتو – إينياكي بينيا – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – ريكي بويج – ميراليم بيانيتش – ماتيوس فيرنانديس – إلايش موتيبا – فرانسيسكو ترينكاو – كونراد دي لا فوينتي – مارتن برايثوايت

تشكيل غرناطة:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: ديميتري فولكيير – خيرمان سانشيز – دومينجوش دوارتي – كارلوس نيفا

الوسط: آنخل مونتورو – يانخل هيريرا – يان إيتيكي – أنطونيو بويرتاس – داروين ماتشيس

الهجوم: روبيرتو سولدادو