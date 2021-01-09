تشكيل أرسنال – النني يعود أساسيا أمام نيوكاسل

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل الفريق لمواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة المصري محمد النني ليبدأ أساسيا بعد أن ظل على مقاعد البدلاء في مواجهة وست بروميتش الأخيرة بالدوري.

كما يشارك البرتغالي سيدريك سواريس والبرازيلي ديفيد لويز في خط الدفاع.

ويواصل أرتيتا التعويل على حارسه الألماني الأساسي بيرند لينو على حساب الأيسلندي رونار أليكس رونارسون.

وفي اللحظة الأخيرة خرج جابرييل مارتينيلي من التشكيل بسبب إصابة في الإحماء، وعوضه ريز نيلسون.

🚨 Seven changes from West Brom... ⛔️ Cedric and David Luiz start 🤝 Elneny partners Willock ⚡️ Nico, Willian, Gabi, Auba in attack#EmiratesFACup — Arsenal (@Arsenal) January 9, 2021

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: سيدريك سواريس – ديفيد لويز – بابلو ماري – كييران تييرني

الوسط: محمد النني – جو ويلوك – نيكولاس بيبي – ويليان – ريز نيلسون

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

دكة البدلاء: رونار أليكس رونارسون – كالوم تشامبرز – أينسلي ميتلاند نايلز – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – إدي نكيتياه – أليكساندر لاكازيت