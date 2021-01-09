المقاولون العرب لـ في الجول: الزمالك لم يطلب الجزيري

السبت، 09 يناير 2021 - 18:19

كتب : أحمد شاكر

سيف الدين الجزيري - الزمالك - المقاولون العرب - محمود علاء

رد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب على الأخبار التي انتشرت عن رغبة الزمالك في ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وكان موقع "تونس الرقمية" قد نشر تقريرا يفيد برغبة الزمالك في ضم المهاجم التونسي من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عادل لـFilGoal.com: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع سيف الدين الجزيري".

وشدد "لم نتلق عروضا لأي لاعب في الفريق من الأساس".

وكان الجزيري قد انضم للمقاولون العرب قادما من فريق الملعب القابسي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018-2019.

وسجل الجزيري هدفين خلال 3 مباريات مع المقاولون العرب في الموسم الحالي بكل المسابقات.

وسبق لصاحب الـ27 عاما اللعب بقميص طنطا في موسم 2017-2018.

ولعب الجزيري 3 مباريات مع منتخب تونس الأول ولم يسجل أي أهداف.

المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – بوسيكتس يخوض مباراته رقم 600 أمام غرناطة 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أرسنال – النني يعود أساسيا أمام نيوكاسل 13 دقيقة | المحترفون
جروس ينهي الكابوس.. شالكه يفوز بعد 30 مباراة دون انتصارات 22 دقيقة | الدوري الألماني
التشكيل - حازم وطارق وشيكابالا يقودون الزمالك أمام طلائع الجيش 26 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون العرب لـ في الجول: الزمالك لم يطلب الجزيري 34 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سانت باولي: مرموش رائع للغاية.. تمنيت لو سجل هدفا ثانيا ساعة | المحترفون
دايلي ميل: تشيلسي ينضم للصراع على أوباميكانو ساعة | ميركاتو
طبيب الإسماعيلى يحدد مصير إصابات الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك