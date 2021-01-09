المقاولون العرب لـ في الجول: الزمالك لم يطلب الجزيري

رد محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب على الأخبار التي انتشرت عن رغبة الزمالك في ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وكان موقع "تونس الرقمية" قد نشر تقريرا يفيد برغبة الزمالك في ضم المهاجم التونسي من المقاولون العرب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عادل لـFilGoal.com: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع سيف الدين الجزيري".

وشدد "لم نتلق عروضا لأي لاعب في الفريق من الأساس".

وكان الجزيري قد انضم للمقاولون العرب قادما من فريق الملعب القابسي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018-2019.

وسجل الجزيري هدفين خلال 3 مباريات مع المقاولون العرب في الموسم الحالي بكل المسابقات.

وسبق لصاحب الـ27 عاما اللعب بقميص طنطا في موسم 2017-2018.

ولعب الجزيري 3 مباريات مع منتخب تونس الأول ولم يسجل أي أهداف.