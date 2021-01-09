التشكيل - حازم وطارق وشيكابالا يقودون الزمالك.. وعمرو جمال في هجوم طلائع الجيش

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة طلائع الجيش اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الفارس الأبيض عودة طارق حامد وحازم إمام، بينما يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أشرف بنشرقي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام

وسط الملعب: شيكابالا - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: عمر السعيد

تشكيل فريقنا في مواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. 📝⚽ 🏹 pic.twitter.com/HyFS7Z5mut — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 9, 2021

البدلاء: محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة ومحمد أوناجم وإسلام جابر وأشرف بنشرقي وأسامة فيصل وحسين فيصل

بينما تشكيل طلائع الجيش:

حارس المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد عبد الرحمن

وسط الملعب: إسلام محارب - فرانك ستيفن - مهند لاشين - محمد شحاتة - أحمد سمير

الهجوم: عمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 10 نقاط بينما طلائع الجيش في المركز الأخير ورصيده نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.