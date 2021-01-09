دايلي ميل: تشيلسي ينضم للصراع على أوباميكانو

أندية إنجليزية عدة ترغب في خدمات المدافع الفرنسي لنادي لايبزيج الألماني، وفقا لتقارير صحفية.

دايوت أوباميكانو النادي : لايبزج تشيلسي

وتقول دايلي ميل الإنجليزية إن تشيلسي انضم للصراع، بعد اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول.

دايوت أوباميكانو (22 عاما) بات مطمعا لأندية كثيرة بعد ظهوره الطيب مع لايبزيج في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

اللاعب الذي خاض 3 مباريات دولية مع منتخب الديوك، يقضي موسمه الخامس مع لايبزيج.

وشارك أوباميكانو في 133 مباراة مع لايبزيج وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وجدد لايبزيج عقد لاعبه في الصيف الماضي ليصبح ممتدا حتى 2023.

وذلك ليضمن بيع اللاعب بمقابل كبير إذا قرر الاستغناء عنه.

وتوج أوباميكانو بكأس أوروبا للناشئين 2015 مع فرنسا.

واستدعاه ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا الأول، للمشاركة في دوري أمم أوروبا في سبتمبر الماضي.