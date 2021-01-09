طبيب الإسماعيلى يحدد مصير إصابات الفريق

أوضح أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي موقف اللاعبين من العودة إلى الملاعب.

وقال أيمن عوض: "باهر المحمدي سينتظم في التدريبات مع بداية شهر فبراير وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات".

ويغيب المحمدي (24 عاما) عن المباريات منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وأضاف "عبد الرحمن مجدي جناح الفريق، يخوض الآن المرحلة الأخيرة في التأهيل قبل عودته للملاعب".

وسافر عبد الرحمن مجدي أيضا مع الفريق إلى المغرب رغم غيابه عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأتم "أما أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبي ويؤدي المرحلة الحالية من عمليات التأهيل".

ويستعد الإسماعيلي للقاء الرجاء المغربي يوم الإثنين المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز بهدف دون رد.