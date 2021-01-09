طبيب الإسماعيلى يحدد مصير إصابات الفريق

السبت، 09 يناير 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

باهر المحمدي

أوضح أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلي موقف اللاعبين من العودة إلى الملاعب.

عبد الرحمن مجدي

النادي : الإسماعيلي

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال أيمن عوض: "باهر المحمدي سينتظم في التدريبات مع بداية شهر فبراير وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات".

ويغيب المحمدي (24 عاما) عن المباريات منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

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وأضاف "عبد الرحمن مجدي جناح الفريق، يخوض الآن المرحلة الأخيرة في التأهيل قبل عودته للملاعب".

وسافر عبد الرحمن مجدي أيضا مع الفريق إلى المغرب رغم غيابه عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأتم "أما أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبي ويؤدي المرحلة الحالية من عمليات التأهيل".

ويستعد الإسماعيلي للقاء الرجاء المغربي يوم الإثنين المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز بهدف دون رد.

باهر المحمدي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي في الدوري
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