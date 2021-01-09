النصيري يكتب التاريخ ويقود إشبيلية لتجاوز سوسيداد في قمة الجولة

السبت، 09 يناير 2021 - 17:25

كتب : FilGoal

يوسف النصيري - إشبيلية

فاز إشبيلية على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وسجّل المغربي يوسف النصيري أهداف إشبيلية الثلاثة، فيما سجّل هدفي سوسيداد: دييجو كارلوس بالخطأ في مرماه، وأليكساندر إيزاك.

ليرفع إشبيلية رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس من 16 مباراة، بينما تجمّد رصيد ريال سوسيداد عند 30 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة.

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وأكمل إشبيلية 9 مباريات متتالية دون هزيمة في كافة المسابقات، بينما لم يفز ريال سوسيداد إلا في مباراة واحدة (دربي الباسك) من آخر 12 مباراة.

المباراة المجنونة بدأت بهدف أول للنصيري في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة فيرناندو.

لكن ريال سوسيداد أدرك التعادل مباشرة بعد استئناف اللعب في الدقيقة الخامسة عن طريق كارلوس الذي سدد في مرماه بشكل غريب بدلا من تشتيت الكرة.

النصيري أعاد إشبيلية للمقدمة سريعا في الدقيقة السابعة، ليكون المهاجم الدولي المغربي قد سجّل أسرع ثنائية لأي لاعب في تاريخ إشبيلية بالدوري الإسباني بعد 6 دقائق و28 ثانية فقط.

جنون المباراة لم يتوقف، فأدرك السويدي إيزاك التعادل في الدقيقة 14 بعد ركنية نفذها ميكيل أويارزابال وأساء المغربي ياسين بونو تقديرها.

ومباشرةً بعد العودة من غرف خلع الملابس، سجل النصيري هدف إشبيلية الثالث بعد عرضية لوكاس أوكامبوس.

ليسجل النصيري أول هاتريك في مسيرته الاحترافية دون النظر إلى مباراة ليجانيس وريال بيتيس في فبراير 2019، إذ تعتبر أغلب المصادر هدفه الأول بتلك المباراة كان بواسطة المدافع.

النصيري صار خامس مغربي يسجل هاتريك في الدوري الإسباني، بعد عبد الرحمن محجوب، والحسن شيشا، ومنير الحمداوي، ويوسف العربي.

إشبيلية في إسبانيا الدوري الإسباني سوسيداد النصيري
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