في الدرجة الثانية - المنيا إلى الصدارة مؤقتا.. وديروط يكتسح أسمنت أسيوط بخماسية

السبت، 09 يناير 2021 - 17:20

كتب : رضا السنباطي

المنيا

انتهت 7 مباريات في مجموعة الصعيد ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدرجة الثانية.

وتصدر المنيا جدول الترتيب مؤقتا بالفوز على كيما أسوان بهدف فتحي عثمان ليرتفع رصيد الفريق إلى 17 نقطة.

وستقام مباراة الشرقية للدخان وتليفونات بني سويف في يوم آخر لم يتحدد بعد عقب تحديد ملعب المباراة.

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وحقق الإعلاميين الفوز على طهطا بثلاثية دون رد ليرتفع رصيد الإعلاميين إلى 15 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع.

واكتسح ديروط ضيفه أسمنت أسيوط بنتيجة 5-1، ليرتفع رصيد الأول إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما ظل أسيوط في القاع برصيد 3 نقاط.

وحقق الأولمنيوم الفوز على مستضيفه قنا بهدفين دون رد، سجل هدفا اللقاء كلا من مراد صبري وميدو ليرفعا رصيد الألومنيوم إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وفاز بني سويف على الفيوم بهدف دون رد، وأهدر جابر جابر ركلة جزاء لصالح الفيوم ليرتفع رصيد بني سويف عند 13 نقطة.

وتعادل سوهاج مع مركز شباب سمسطا بهدف لكل فريق ،تقدم كمارا لسوهاج وتعادل محمد رجب لسمسطا.

وأخيرا تعادل بترول أسيوط مع شبان قنا سلبيا.

في الدرجة الثانية مجموعة الصعيد
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