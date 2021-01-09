انتهت في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الجونة.. تعادل سلبي جديد
السبت، 09 يناير 2021 - 16:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والجونة في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري.
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نهاية اللقاء
ق 88: عرضية من عبده يحيى إلى خالد الأخميمي الذي يسدد دون رقابة أعلى العارضة مهدرا هدف الفوز.
ق 71: خطأ من دفاع الجونة يستغله خالد رسلان ويراوغ إسلام طارق ويسدد لكن محمود الجزار يشتت من على خط المرمى.
ق 68: بينية من أحمد حمدي إلى جوزيف نجويم ويسدد الأخير برعونة في الشباك الخارجية.
ق 65: خالد رسلان ينفرد بإسلام طارق ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس الجونة مانعا الهدف الأول.
ق 57: تسديدة من إسلام عبد النعيم تمر بجوار القائم الأيسر.
بداية الشوط الثاني
ق 39: نور السيد يسدد في الحائط البشري وتخرج الكرة لركنية.
ق 38: ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة المحلة لصالح الجونة، بعدما أمسك الحارس بكرة عائدة من أقدام زميله.
ق 33: تسديدة من عبده يحيى تمر بجوار القائم الأيمن لحارس الجونة.
ق 17: رأسية من خالد رسلان تمر بجوار القائم لإسلام طارق.
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة