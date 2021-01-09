البطولة العربية - مسحة طبية للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء

خضع فريق الإسماعيلي لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لمواجهة الرجاء المغربي.

ويلعب الإسماعيلي الإثنين المقبل ضد الرجاء المغربي، في إياب دور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية الأبطال.

وينتظر الإسماعيلي نتيجة المسحة خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء.

وفاز الإسماعيلي في الذهاب على الرجاء بهدف دون رد.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد اتحاد جدة السعودي في نهائي البطولة.