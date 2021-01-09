بعد اشتباكات بينهما.. الأمن التونسي يطلق الغاز لتفريق جماهير الإفريقي

السبت، 09 يناير 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

جماهير نادي الإفريقي التونسي

أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير نادي الإفريقي التي تجمعت أمام مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم احتجاجا على ما وصل إليه فريقها.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن جماهير الإفريقي تطالب بإقالة عبد السلام اليونسي رئيس النادي.

وذلك بسبب تدهور وضع النادي في الكرة التونسية خلال السنوات الماضية.

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ثم نشبت اشتباكات بين قوات الأمن التونسية وجماهير الإفريقي خلال الوقفة الاحتجاجية.

لتطلق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة جماهير الإفريقي ولإنهاء الاشتباكات بينهما.

ويحتل الإفريقي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري التونسي بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

الإفريقي التونسي
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