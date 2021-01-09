انتهت في الدوري – مصر للمقاصة (1)-(0) أسوان.. فوز قاتل

السبت، 09 يناير 2021 - 14:10

كتب : FilGoal

أسوان - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وأسوان، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 93 جووول قاااتل. تصويبة من هشام محمد يحاول هيثم الفيل إبعادها فيسكنها مرماه بالخطأ.

ق. 92 تصد رااائع من عمر رضوان. رأسية من رجب عمران يتصدى لها عمر رضوان ويحولها إلى ركنية.

ق 87 فوافي يراوغ بمهارة ويسدد لكن عمر رضوان يتألق ويتصدى لها.

ق. 80 البديل رجب عمران يراوغ الحارس ويسدد لكن عمرو الحلواني ينفذها من على الخط.

ق. 66 مخالفة ينفذها عصام صبحي، ويقابلها مودي برأسية لكن عمر رضوان يتألق ويتصدى لها ثم يتابعها الدفاع إلى ركنية.

ق. 65 طرد محمد جابر مدافع أسوان للإنذار الثاني بعد تدخل قوي على خالد أوتشو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 تصويبة جديدة من فوافي في يد الحارس عمر رضوان.

ق. 36 تصويبة قوية جدا من فوافي فوق المرمى.

ق. 31 أخطر فرص اللقاء. أحمد خالد ينطلق بالكرة ويمررها إلى أحمد الصغيري الذي يراوغ وينفرد ثم يمررها إلى أحمد خالد الذي يسدد لكن محمد دسوقي ينقذها من أمامه وقبل أن تسكن الشباك الخالية بشكل رائع.

ق. 21 مخالفة ينفذها عمرو الحلواني تمر أمام رأس محمود شبانة بسنتيمترات.

ق. 9 عرضية من فوافي وبيكلي يهدر برأسية من داخل الست ياردات.

بداية المباراة

في الدوري أسوان مصر للمقاصة
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