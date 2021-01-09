نقل مباراة أسوان والغزل إلى استاد المحلة

السبت، 09 يناير 2021 - 13:50

كتب : رضا السنباطي

أسوان - طلائع الجيش

كشف مصطفى أمين المشرف العام على كرة القدم بنادي أسوان عن نقل مباراة فريقه أمام غزل المحلة إلى ملعب الأخير بالاتفاق بين الطرفين.

وقال مصطفى أمين لـFilGoal.com: "تم الاتفاق على نقل مباراة فريقنا ضد المحلة إلى ملعب الأخير بدلا من استاد بتروسبورت".

وأضاف "وذلك نظرا لأعمال الصيانة في ملعب بتروسبورت".

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وأكمل "طلبنا من إدارة نادي البنك الأهلي خوض المباراة على ملعب العباسية ولكنهم رفضوا ذلك".

وواصل "ولا يوجد أي ملعب في القاهرة نستطيع لعب المباراة عليه".

وأتم تصريحاته "لذلك طلبنا من إدارة المحلة على لعب المباراة في ملعبهم، على أن تقام مواجهة الدور الثاني في استاد أسوان".

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