فحص طبي لـ أجايي وتأهيل السولية ووحيد

السبت، 09 يناير 2021 - 13:11

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي - الأهلي

خضع جونيور أجايي لاعب الأهلي لفحص طبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان على حالته ومتابعة سير برنامجه التدريبي.

جونيور أجاي

النادي : الأهلي

الأهلي

واطمئن طبيب الفريق على حالة أجايي، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي على هامش مران الأهلي الجماعي.

وأدى أجايي جانبا من التدريبات التأهيلية في الجيم، قبل أن يؤدي بعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج المحدد له، بسبب إصابته في الوتر الوحشي بعضلة السمانة.

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وواصل الثنائي عمرو السولية ومحمود وحيد التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويخضع السولية لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

بينما ينفذ محمود وحيد برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة العضلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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