مران الأهلي - جلسة بين موسيماني واللاعبين لتصحيح الأخطاء.. وانتظام محمد هاني

السبت، 09 يناير 2021 - 13:03

كتب : حسام نور الدين

هدف كهربا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الممتاز.

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وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين الذين شاركوا في لقاء أمس، على هامش المران الجماعي للفريق لتصويب بعض الأخطاء التي ظهرت في المباراة.

وعرض المدير الفني بعض النقاط الإيجابية والسلبية للاعبين في جلسة مطولة بحضور محلل الأداء موسى ماتلابا.

وخاضت مجموعة العناصر التي شاركت في لقاء سيراميكا كليوباترا جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران.

مشاركة الشناوي وهاني

خاض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي تدريبات بدنية خفيفة في المران الصباحي.

في الوقت الذي قاد فيه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لثلاثي الفريق؛ علي لطفي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها الثلاثاء المقبل في الجولة السابعة من الدوري المصري.

كما انتظم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي في مران فريقه الجماعي، بعد شفائه من فيروس كورونا.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، والتي اشتمت الجري حول الملعب وفقرات تدريبية بالكرة.

الأهلي محمد هاني الدوري المصري
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