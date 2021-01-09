رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول

السبت، 09 يناير 2021 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يعتقد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن تجديد تعاقد محمد صلاح ليس الأولوية القصوى الحالية لنادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تصريحات رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمناقشة عقود اللاعبين الجديدة لا يأتي محمد صلاح ضمن أولويات ليفربول".

وأضاف "رامي عباس وكيل محمد صلاح أجرى مفاوضات منذ فترة مع ليفربول حول تجديد تعاقد النجم المصري، لكن الآن لا توجد أي محادثات جارية".

أخبار متعلقة
مدرب شباب أستون فيلا: لم أعلم عن مواجهة ليفربول سوى الخميس.. وتبديلات كلوب تظهر ما فعلناه صاحب هدف شباب أستون فيلا ضد ليفربول: في قمة الفخر.. عائلتي صرخت أثناء معانقة الكرة للشباك بعد شوط رائع لكل فريق.. ليفربول يتخطى شباب فيلا برباعية ماني وصلاح وفينالدوم

وأكمل "هناك لاعبين آخرين يضعهم ليفربول كأولوية لتجديد عقودهم في الفترة المقبلة وعلى رأسهم فابينيو أولا ثم فيرجيل فان دايك".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى رغبة ليفربول الكبيرة في تجديد تعاقد جورجينيو فينالدو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويسعى نادي برشلونة بكل قوة لضمه مجانا في الصيف المقبل".

وأثار محمد صلاح الكثير من التساؤلات قبل عدة أسابيع بعدما أجرى مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية وتحدث خلالها عن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأبدى إعجابه بالفريقين.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية موسم 2022/2023.

ولعب النجم المصري مع ليفربول هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - قائد قطر لـ في الجول: يمكن رؤية منتخب عربي في المربع الذهبي بسبب كورونا 26 دقيقة | رياضات أخرى
البطولة العربية - مسحة طبية للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء 31 دقيقة | الوطن العربي
بعد اشتباكات بينهما.. الأمن التونسي يطلق الغاز لتفريق جماهير الإفريقي 38 دقيقة | الوطن العربي
استراحة في الدوري – مصر للمقاصة (0)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
نقل مباراة أسوان والغزل إلى استاد المحلة ساعة | الدوري المصري
فحص طبي لـ أجايي وتأهيل السولية ووحيد 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - جلسة بين موسيماني واللاعبين لتصحيح الأخطاء.. وانتظام محمد هاني 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك