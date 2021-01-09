رومانو: تجديد تعاقد صلاح ليس أولوية ليفربول

يعتقد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن تجديد تعاقد محمد صلاح ليس الأولوية القصوى الحالية لنادي ليفربول الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية تصريحات رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين في أوروبا قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمناقشة عقود اللاعبين الجديدة لا يأتي محمد صلاح ضمن أولويات ليفربول".

وأضاف "رامي عباس وكيل محمد صلاح أجرى مفاوضات منذ فترة مع ليفربول حول تجديد تعاقد النجم المصري، لكن الآن لا توجد أي محادثات جارية".

وأكمل "هناك لاعبين آخرين يضعهم ليفربول كأولوية لتجديد عقودهم في الفترة المقبلة وعلى رأسهم فابينيو أولا ثم فيرجيل فان دايك".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى رغبة ليفربول الكبيرة في تجديد تعاقد جورجينيو فينالدو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويسعى نادي برشلونة بكل قوة لضمه مجانا في الصيف المقبل".

وأثار محمد صلاح الكثير من التساؤلات قبل عدة أسابيع بعدما أجرى مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية وتحدث خلالها عن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وأبدى إعجابه بالفريقين.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية موسم 2022/2023.

ولعب النجم المصري مع ليفربول هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.