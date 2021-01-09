سيراميكا كليوباترا: 10 دقائق فقط سبب خسارتنا أمام الأهلي

يرى معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الأهلي رغم الخسارة بهدفين دون رد.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وقال البطاوي في تصريحات عبر موقع ناديه: "سيراميكا كليوباترا واجه خصم قوي بحجم النادي الأهلي، هو فريق بطل، لكن لاعبينا قدموا مباراة جيدة، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، ولكن بعض الأخطاء في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة كانت سببا في خروج اللقاء بهذه النتيجة".

وأضاف "نرى أننا نستحق الخروج بنتائج أفضل من تلك التي تحققت في الفترة الاخيرة، نبذل أقصى ما في وسعنا، ولكن نحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وسنعمل الفترة المقبلة على استكمال ما ينقصنا، وسنعالج أخطائنا".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا تقديم أداء يليق باسم منظومة سيراميكا كليوباترا، والاستمرار في اكتساب احترام جماهير الكرة المصرية".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.