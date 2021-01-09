حكم عراقي لإدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء

السبت، 09 يناير 2021 - 12:13

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي تحكيميًا للعراقى مهند قاسم.

ويساعده مواطنه واثق مدلل، والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويلتقي الإسماعيلى مع الرجاء البيضاوي الإثنين المقبل على ملعب مراكش الكبير في إطار إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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وتعد هذه المباراة هي الثانية للدولي العراقي، الذى يكون طرفها الإسماعيلى، إذ سبق وأدار مباراته ضد الكويت الكويتى فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات نفس البطولة لموسم 2018/2019 التي انتهت بهدفين نظيفين للمنافس، قبل أن يصعد الدراويش بركلات الترجيح بعدما كان قد فاز بنفس النتيجة فى لقاء الذهاب.

الإسماعيلي فاز ذهابا على الرجاء بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج للتعادل السلبي إيابا لبلوغ النهائي.

وكان فريق اتحاد جدة قد تأهل بالفعل للمباراة النهائية بعد إقصاء مواطنه الشباب من نصف النهائي.

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