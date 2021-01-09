إبراهيم نور الدين حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك

يدير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، لقاء طلائع الجيش والزمالك.

أعلن اتحاد الكرة عن أطقم حكام مباريات اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

إبراهيم نور الدين سيكون حكما رئيسيا لمباراة طلائع الجيش والزمالك، فيما سيعاونه هاني عبد الفتاح، وأحمد لطفي، وصلاح سلامة حكما رابعا.

وسيتولى محمد عباس تقنية الفيديو، ويعاونه محمود رضا.

من جهة أخرى، سيكون محمد سلامة حكما لمباراة مصر للمقاصة مع أسوان، فيما سيتولى وليد عبد الرازق إدارة مباراة غزل المحلة مع الجونة.