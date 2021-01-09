تشكيل الزمالك المتوقع – عودة طارق حامد أمام طلائع الجيش

يعود طارق حامد لقيادة وسط ملعب الزمالك أمام طلائع الجيش، فيما يستمر عمر السعيد في قيادة الهجوم.

استقر جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة طلائع الجيش.

التشكيل سيشهد عودة طارق حامد كأساسي بعد المشاركة بديلا في اللقاء السابق أمام إنبي بعد العودة من فيروس كورونا.

عمر السعيد سيستمر في قيادة الهجوم وسط غياب مصطفى محمد عن القائمة، ورغم عودة أسامة فيصل للفريق.

من جهة أخرى، سيكون الأقرب هو عودة حازم إمام لشغل مركز الظهير الأيمن بعد غيابه عن لقاء إنبي لوفاة والدته وخوض حمزة المثلوثي للمباراة، لكن هذا المركز لم يٌحسم بشكل تام.

إمام عاشور سيجاور طارق حامد في وسط الملعب، فيما سيستمر أحمد فتوح كظهير أيسر.

ورغم عودة محمود علاء من فيروس كورونا، لكن الأقرب هو استمرار محمد عبد الغني كأساسي في ظل عدم اكتمال جاهزية محمود علاء البدنية بعد.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.