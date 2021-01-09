مونديال اليد - قائد قطر لـ في الجول: يمكن رؤية منتخب عربي في المربع الذهبي بسبب كورونا

يعتقد وجدي سنان قائد منتخب قطر لرجال كرة اليد أنه من الوارد تأهل منتخب عربي إلى نصف نهائي بطولة العالم 2021 بسبب ظروف فيروس كورونا.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتواصل FilGoal.com مع وجدي سنان -تونسي المولد- قائد منتخب قطر للحديث عن أخر استعدادات الفريق.

*تم إجراء ذلك الحوار قبل أن يتأكد اليوم غياب وجدي سنان عن بطولة العالم بعد إصابته بفيروس كورونا*

وقال وجدي سنان في تصريحات لـ FilGoal.com "منتخب قطر يستعد للبطولة بالطريقة التي وضعها المدير الفني، الفريق مستواه يتصاعد وخضنا تقريبا 6 أو 7 مباريات ودية".

وأضاف "لعبنا 3 مباريات أمام منتخبات قوية مثل إسبانيا والأرجنتين وتونس، وكل يوم يتطور مستوى قطر".

وتابع "كان هناك تعاون بين الاتحاد القطري لكرة اليد ووزارة الصحة للتغلب على فيروس كورونا، وأتمني أن يصل الفريق إلى البطولة بدون مشاكل صحية".

يقع منتخب قطر في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات كرواتيا وأنجولا واليابان.

وعن المجموعة أوضح سنان "مجموعتنا تضم منتخبات نعلمهم جيدا وسبق لنا مواجهتهم أكثر من مرة، ولكن في بطولة العالم يمكن أن تفوز بجميع المباريات بنفس قدر إمكانك خسارتهم جميعا".

وشدد قائد قطر "نحن كلاعبون وجهاز فني لدينا إصرار على الوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وكشف "بالنسبة لي مواجهة كرواتيا في ختام دور المجموعات أفضل من المواجهة المبكرة، لأن مستوى الفريق يتحسن من مباراة لأخرى في البطولة".

وبالحديث عن زيادة المنتخبات إلى 32 قال: "أتوقع أن زيادة عدد الفرق المشاركة قرار في مصلحة البعض الذين ستكون لديهم فرصة الآن للمشاركة في بطولة العالم".

وأتم سنان تصريحاته "بالتأكيد يمكننا رؤية منتخب عربي في نصف النهائي، لأن تلك النسخة ربما ستكون الأضعف في المستوى بسبب جائحة فيروس كورونا وغياب العديد من النجوم العالمية".