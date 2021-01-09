عبد الحميد بسيوني لـ في الجول: عملت على الجانب المعنوي قبل مواجهة الزمالك

شدد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش بأنه عمل على الجانب المعنوي مع لاعبيه قبل مواجهة الزمالك.

طلائع الجيش يواجه الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات لـFilGoal.com: "تحدثت مع اللاعبين عن المباراة، وعملت معهم على الجانب المعنوي كأهم من أي شيء".

وأضاف "خلال الأيام الثلاثة المنقضية، حفظت اللاعبين طريقة لعب الزمالك، وكيف سنغلق الخطوط أمامهم، وكيف سنلعب أمامهم".

بسيوني أتبع "كلها كانت محاضرات نظرية وعملية وكانت بشكل سريع لضيق الوقت".

المدرب العائد لفريقه أكمل "حرصت أن يدخل كل لاعب من الفريق المباراة بكامل جاهزيته الفنية والبدنية والمعنوية".

وأتم "بالتاكيد نرغب في الفوز بكل المباريات وسنلعب على الفوز في أي مباراة".

عبد الحميد بسيوني عاد لتولي تدريب طلائع الجيش قبل أيام وخلفا لـ طارق العشري الذي بدأ الموسم مع الفريق.

ويقبع طلائع الجيش حاليا في المركز الأخير بترتيب الدوري برصيد نقطة وحيدة من 5 مباريات.