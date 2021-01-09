مواعيد مباريات السبت 9 يناير 2021 والقنوات الناقلة – الزمالك.. الدوري الإسباني والإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 9 يناير والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الثانية والنصف مساء، إذ يلعب مصر للمقاصة مع أسوان الساعة الثانية والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس.

غزل المحلة يستضيف الجونة الساعة الخامسة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي السابعة والنصف مساء، يلعب الزمالك مع طلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يبدأ اليوم بلقاء إشبيلية مع ريال سوسيداد الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد يلاقي أتليتك بلباو الساعة الخامسة مساء عبر بي إن سبورتس 1.

وفي السابعة والنصف مساء، يحل برشلونة ضيفا على غرناطة عبر بي إن سبورتس 1 أيضا.

وأخيرا، يلعب ريال مدريد مع أوساسونا في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا ستكون أهم المباريات بين ميلان وتورينو في العاشرة إلا ربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي ألمانيا، يلعب بوروسيا دورتموند مع لايبزيج الساعة السابعة والنصف مساء.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان سيواجه ستاد بريست الساعة العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 6، وفي نفس التوقيت يحل ليون ضيفا على استاد رين عبر بي إن سبورتس 7.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

في السعودية، يلعب أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك الساعة السابعة إلا 5 دقائق عبر قنا السعودية الرياضية 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي

وأخيرا، ستقام مجموعة من المباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي. أرسنال سيواجه نيوكاسل يونايتد الساعة السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة مساء، يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد عبر بي إن سبورتس 2.

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