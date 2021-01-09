مونديال اليد - مدرب أوروجواي لـ في الجول: هدفنا رفع مستوى لاعبينا في المشاركة الأولى

يرى خورخي بوتيجارا المدير الفني لمنتخب أوروجواي أن الهدف الأول من المشاركة الأولى في بطولة العالم هو رفع مستوى اللاعبين وبالتالي التأثير إيجابيا على جودة اللعبة في بلاده.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

وقال بوتيجارا لـ FilGoal.com عن استعدادات فريقه: "أوروجواي لديها قيود بسبب وباء كورونا الذي منعنا من التدريب في صالة مغلقة، قمنا بالتدريب في الهواء الطلق وبشكل جيد من الناحية البدنية والاستعداد النفسي المناسب".

وأوضح "للأسف لم نتمكن من خوض مباريات ودية قبل المونديال بسبب وباء كورونا، عانينا بسبب الجائحة وكنا بدون منافسات من مارس إلى أغسطس وقمنا بتدريب اللاعبين كل واحد على حدى، بين سبتمبر إلى نوفمبر لعبنا منافسات محلية قبل أن تعود القيود من جديد في ديسمبر".

وكشف مدرب أوروجواي "نصل مصر فجر يوم 14 ونسعى في مشاركتنا الأولى في كأس العالم في تحسين مستوى لعبنا فالهدف الرئيسي لدينا هو رفع مستوى لاعبينا مما سيؤثر بدوره على تحسين اللعبة في بلدنا".

ويقع منتخب أوروجواي في المجموعة الأولى بجوار منتخبات ألمانيا والمجر وكاب فيردي.

وبالحديث عن المجموعة قال: "مجموعتنا تضم قوتين تاريخيتين مثل ألمانيا الفريق المرشح بالتأكيد ليكون في المربع الذهبي بجانب المجر وهو فريق قوي جدا ويمكن أن يتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات بسهولة".

وتابع "بجانب منتخب كاب فيردي الضيف الجديد على البطولة مثلنا، لكنه قوي ويضم لاعبين في دوريات احترافية مهمة".

وكان منتخب أوروجواي قد تأهل لبطولة العالم بعد مفاجأة الحصول على برونزية بطولة أمريكا الجنوبية والوسطى لكرة اليد متفوقا على تشيلي.

وعن إمكانية تحقيق مفاجأة جديد في المونديال شدد بوتيجارا "سؤال مثير للاهتمام، أعتقد أننا نتفاجأ إذا أظهرنا مستوى جيدا من اللعب والجودة، سنرى النتائج وما سيقولونه لا حقا".

وكشف "تُمارس كرة اليد في جزء كبير من أوروجواي بفضل العمل المستمر من المعلمين والمدربين، أما كاتحاد اللعبة فنحتاج إلى مكان تدريب دائم وتطوير الهياكل الفنية، ليس لدينا ملعب خاص بنا حيث يمكننا التدرب وهو ما يحدد أي خطة تطوير".

وبسؤاله عن زيادة عدد الفرق إلى 32 منتخبا أجاب "أعتقد أن زيادة عدد الفرق في مصلحة اللعبة لنشر رياضتنا بشكل أكبر للبلدان الناشئة وذات التاريخ الأصغر في اللعبة، ويتيح المزيد من الخيارات بسبب الاعتماد على المشاركة في البطولات الأقل قوة فقط".

وأتم تصريحاته "يجب تقديم المزيد من الدعم المالي من الاتحاد الدولي لإنشاء هياكل مستقرة في البلدان ذات إمكانيات التنمية الأقل من أجل نشر اللعبة".