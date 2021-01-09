قذيفة أداما تراوري تكفي.. ولفرهامبتون يتخطى بالاس في الكأس

السبت، 09 يناير 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

هدف أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس

نجح فريق ولفرهامبتون في الفوز بنتيجة 1-0 أمام ضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق أداما تراوري، الذي نجح في التسجيل لأول مرة خلال الموسم الجاري.

بداية اللقاء كانت قوية بين الطرفين، وتألق جاك بوتلاند حارس كريستال بالاس في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية من نيلسون سيميدو مدافع ولفراهامبتون، قبل أن يتمكن الحارس البريطاني من التصدي مجددا لمحاولة فابيو سيلفا مهاجم الذئاب.

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رغم تألق بوتلاند في تلك اللحظات، إلا أنه لم يتمكن من فعل أي شيء أمام أداما في الدقيقة 35، بعد تمريرة من روبن نيفيز، وصلت إلى تراوري الذي انطلق وراوغ إبيريتشي إيزي ثم أطلق قذيفة من على حافة منطقة الجزاء، تمكن بوتلاند من لمسها لكن ذلك لم يكن كافيا أمام قوة التسديدة.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي سجله أداما تراوري منذ شهر فبراير الماضي، بعد 33 مباراة في كل المسابقات، وكان آخر هدف سجله اللاعب ضد إسبانيول في الدوري الأوروبي خلال شهر فبراير الماضي.

كما ان ذلك هو الفوز الأول لولفرهامبتون في آخر 5 مباريات في كل المسابقات واحتفظ الفريق بشباك نظيفة لأول مرة منذ 11 مباراة، وكانت آخر مرة ضد كريستال بالاس في الدوري حينما انتصر الذئاب بنتيجة 2-0.

وتجرى قرعة الدور الرابع من كأس الاتحاد بعد نهاية الثالث يوم 11 يناير المقبل، على أن يقام الدور الجديد بداية من يوم 23 يناير.

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