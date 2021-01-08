مدرب سيراميكا كليوباترا: قدمنا مباراة كبيرة ودكة الأهلي صنعت الفارق

يرى هيثم شعبان مدرب فريق سيراميكا كليوباترا بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي رغم الخسارة.

وقال هيثم شعبان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أقدم التهنئة للأهلي عقب فوزه في مباراة اليوم، فالعناصر الموجودة في النادي الأهلي كان لها الأفضلية، لكننا قدمنا أيضا مباراة جيدة".

وأضاف "قمنا بتجميع هذا الفريق منذ شهر واستطعنا تجهيز مجموعة معينة، والباقي لا يزال نقوم بتجهيزه".

شعبان أتبع "الأفضلية للنادي الأهلي كانت بسبب جودة لاعبيه وتحديدًا دكة البدلاء التي صنعت الفارق في مباراة اليوم".

وأردف "جاهزية النادي الأهلي أفضل، والخسارة هي من عند الله، وكنا نحاول تحقيق الأفضلية من خلال التغييرات التي أجرينها".

مدرب سيراميكا أكمل "إهدار الفرص في مباراة اليوم هو عدم توفيق من عند الله، وهدفنا في المباريات هو خلق أكبر عدد من الفرص ومحاولة الحصول على أكبر عدد من النقاط، ولا يوجد أي لاعب يريد أن يضيع أي نقطة".

واستمر "التوفيق لم يكن حليفنا في مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وتحسين الجانب البدني وتطور فني".

وأتم "أي فريق يلعب 90 دقيقة سيحدث بين صفوف هبوط بدني، وهذا أمر طبيعي وسنحاول تجهيز دكة الفريق في المباريات المقبلة".