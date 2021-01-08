عبد الحفيظ: إذا ثبت صحة هدف كهربا الثاني سنكون في مشكلة مع حكم الفيديو

الجمعة، 08 يناير 2021 - 22:52

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - سيد عبد الحفيظ - الأهلي - إنبي

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دهشته من تواجد نفس حكم الفيديو في ثلاث مباريات متتالية للأهلي من وجهة نظره.

الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "أتمنى أن يكون هدف كهربا الثاني تسلل بالفعل رغم إنه لصالحنا".

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وأضاف "لأنها إن لم تكن تسلل فهذا سيعني أننا سنكون في مشكلة مع شريف دسوقي حكم الفيديو".

عبد الحفيظ أتبع "دسوقي معنا منذ 3 مباريات كحكم فيديو، وإذا حدث في 3 مباريات أن يخطئ نفس حكم الفيديو في كرتين ضد فريق واحد، فبالتالي سنكون في مشكلة".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن قرعة دوري أبطال إفريقيا، فقال "ترتيب المباريات ليس سيئا في إفريقيا والمجموعة متزنة. مباريات المجموعات أشبه بالدوري، أهم شيء فيها هو تجميع النقاط فقط".

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ13 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

في الدوري الأهلي سيد عبد الحفيظ
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