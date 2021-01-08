مؤتمر موسيماني: كهربا حاسم دائما.. وإهدار الفرص أفضل من عدم خلقها

أشاد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بـ محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما حسم اللقاء بنزوله بديلا أمام سيراميكا كليوباترا، فيما سلط الضوء على إهدار فريقه للفرص ولم يبد قلقه.

الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، تحدث عن كهربا، وعن إهدار الفرص للاعبيه، وعن اختيار طريقة اللعب بثلاثة محاور ارتكاز.

وكل ما يلي على لسان موسيماني في المؤتمر الصحفي.

"هدف كهربا الثاني لم يكن من تسلل من وجهة نظري. لسنا من نوعية الفرق التي تتشاجر مع الحكام إذا اختلفنا على صحة القرارات، نحن نحب اللعب والاستمرار في الهجوم وتسجيل أهدف أخرى، وهذا ما حدث".

كهربا سجل الهدف الأول، قبل أن يضيف هدفا ثانيا ألغاه الحكم بداع التسلل على محمد شريف.

تبديلات الشوط الثاني

"أعدنا أكرم توفيق لمركز الظهير الأيمن بدلا من بيكهام، هذا لا يعني سوء بيكهام، لكن فعلنا ذلك لزيادة هجومية عن طريق أكرم ونستغل أفشة كصانع ألعاب. بعدها امتلكنا ظهيرين بنزعة هجومية يزيدوا للأمام ويرسون عرضيات مميزة".

الأهلي بدأ الشوط الثاني بدخول كهربا وأفشة بدلا من أحمد رمضان "بيكهام"، وطاهر محمد طاهر.

"كهربا هو كهربا. دائما يشارك ويحسم المباريات. أتمنى تحسن لياقته البدنية بعدما عاد من كورونا مؤخرا".

إهدار الفرص

"اليوم أهدرنا فرص كثيرة وسجلنا هدفين في النهاية. فريق يخلق فرص كثيرة ويهدرها أفضل من فريق لا يخلق الفرص من الأساس".

الوافد الجديد بواليا

"حين خرج بواليا انفتحت المساحات أكثر لسوء الحظ، لكنه أهدر فرصة أيضا قبل خروجه كادت تحسم اللقاء. بواليا خلق الفرص وسيتواجد في المباريات المقبلة ويسجل الأهداف، متأكد من ذلك".

"كنا نلعب اليوم أمام فريق قوي. لا أتحدث بشكل دعائي لهم لكنهم فعلا فريق قوي. لديهم أيضا محمد إبراهيم لاعب مميز وخلق مشاكل لنا".

والتر بواليا شارك اليوم لأول مرة مع الأهلي بعد انضمامه قادما من الجونة، لكنه لم يسجل وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ76.

خطة اللعب

"لا أبني خطتي على الخصم لكن حين نواجه فريق يملك ظهيرين يهاجمان بقوة وصانع ألعاب مميز، يجب أن نغلق أمامهم المساحات. عرفنا نقطة ضعفهم في تقدم الظهيرين واستغللناها في هدف كهربا الأول".

"لعبت بثلاثة لاعبين ارتكاز للتأمين، وفي مباراة وادي دجلة لعبت باثنين بسبب عدم توافر السولية وأكرم توفيق بسبب كورونا، وفي مباراة الاتحاد فزنا بأربعة بنفس الخطة بثلاثة لاعبين. لذلك فنحن لا نبني الخطة بناء على الخصم. ولا لوم على الخطة في عدم التسجيل ببداية المباراة".

الأهلي بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا بخطة 4-3-3 قبل أن يتحول إلى 4-2-3-1 مع بداية الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ13 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة في المركز الثامن.

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