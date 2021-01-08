مايكون ينتقل إلى فريق درجة رابعة في إيطاليا

انتقل مايكون دوجلاس سيسيناندو، إلى نادي سونا في الدرجة الرابعة الإيطالية.

مايكون النادي : البرازيل

وأعلن سونا عن وصول النجم البرازيلي إلى روما للانضمام إلى النادي اليوم الجمعة، بعد أن أفصح عن الصفقة في ديسمبر الماضي.

ليعود الظهير الأيمن الدولي البرازيلي السابق إلى الملاعب الأوروبية بعد 4 سنوات قضاها في بلاده البرازيل.

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ويحتل سونا المركز التاسع في دوري الدرجة الرابعة برصيد 14 نقطة بعد 10 جولات، ويحتاج إلى إنهاء المسابقة في المركز الخامس على الأقل لخوض الملحق، أو في المركز الأول من أجل الصعود المباشر.

مايكون (39 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية في كروزيرو، قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي عام 2004، ومنه تحوّل إلى إنتر ميلان الإيطالي في 2006 حيث صنع اسمه وشهرته ونجاحه الأكبر.

وفاز مايكون مع إنتر ميلان بعدة ألقاء، أهمها الثلاثية التاريخية في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

لاحقا لعب مايكون لـ مانشستر سيتي وروما، قبل أن يعود إلى البرازيل ويتنقل بين أندية أفاي، وكريكيوما، وأخيرا فيلا نوفا.

ويمتلك مايكون 76 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرازيل بين 2003 و2014، سجّل خلالها 7 أهداف، وساهم في التتويج بكوبا أمريكا مرتين، وكأس القارات مرتين.