قائمة برشلونة – ظهور "بوجبا الجديد" أمام غرناطة

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة غرناطة غدا السبت في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة توجيه الاستدعاء الأول للاعب الوسط الشاب إلايش موريبا صاحب الـ 17 عاما، والمُلقَب بـ "بوجبا الجديد".

ووُلد موريبا في غينيا لأب من ليبيريا وأم غينية، وانتقل مع عائلته إلى إسبانيا في عمر الثالثة، قبل أن ينضم إلى برشلونة في عمر الثامنة ويتدرّك في فئاته العمرية وصولا إلى الفريق الأول.

ويعد موريبا أحد أهم المواهب الحالية في أكاديمية "لا ماسيا"، مما دفع برشلونة إلى تجديد عقده براتب سنوي يبلغ مليوني يورو وشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو وفقا لصحيفة أس.

💙♥️ Primera convocatoria con el primer equipo para Ilaix 😁 pic.twitter.com/EPg3jlJoC2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 8, 2021

ومثّل موريبا منتخب إسبانيا تحت 18 عاما، لكن التقارير أشارت إلى اختياره منتخب غينيا ليمثله على مستوى الكبار.

😍 From La Masia to the first team 💙❤️ Ilaix Moriba pic.twitter.com/NSB1fMZmYF — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2021

كما شهدت القائمة ظهور لاعب شاب آخر هو الأمريكي كونراد دي لا فوينتي، وكذلك البرازيلي ماتيوس فيرنانديس.

ويغيب الفرنسي كليمنت لونجليه للإيقاف بعد تراكم البطاقات، فيما يتواجد مواطنه صامويل أومتيتي المرشح للمشاركة.

ويتواصل ابتعاد: أنسو فاتي، وجيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو، وفيليبي كوتينيو أصحاب الإصابات الطويلة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب المباراتين الأقل.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إينياكي بينيا

الدفاع: رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – ميراليم بيانيتش - بيدري – ريكي بويج – ماتيوس فيرنانديس – إلايش موريبا

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – عثمان ديمبيلي – فرانسيسكو ترينكاو – كونراد دي لا فوينتي