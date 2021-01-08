التشكيل - صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول ضد أستون فيلا في الكأس

الجمعة، 08 يناير 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

ماني - صلاح - ليفربول - تشيلسي

دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بمحمد صلاح وتاكومي مينامينو وساديو ماني لقيادة خط هجومه في مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب الثلاثي جوردان هيندرسون وجورجينو فينالدوم وكورتيس جونز في خط الوسط.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

الدفاع: جيمس ميلنر – فابينيو – ريس ويليامز – نيكو ويليامز

الوسط: هيندرسون – فينالدوم – جونز

الهجوم: صلاح -مينامينو – ماني

صلاح ماني كأس إنجلترا كأس الاتحاد الإنجليزي
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