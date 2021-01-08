إصابة دي ليخت بفيروس كورونا

الجمعة، 08 يناير 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه الهولندي ماتيس دي ليخت بفيروس كورونا.

وذكر يوفنتوس في بيانه أن عينة دي ليخت جاءت إيجابية في الكشف الدوري الذي يخضع له أفراد الفريق.

ويعد دي ليخت ثالث لاعب يصيب بـ كورونا مؤخرا في صفوف يوفنتوس، بعد أليكس ساندرو، وخوان كوادرادو.

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وشارك دي ليخت في الانتصار المهم لـ يوفنتوس على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

دي ليخت (21 عاما) شارك في 12 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس في كل المسابقات.

وعانى دي ليخت مطلع الموسم من إصابة في الكتف أبعدته لشهر ونصف تقريبا.

ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة أمام ساسولو مساء الأحد، قبل أن يستقبل جنوى مساء الأربعاء في كأس إيطاليا.

دي ليخت يوفنتوس في إيطاليا
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