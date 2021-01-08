مرسي البديل السوبر.. هفوة عبد المنصف تهدي إنبي الفوز أمام دجلة

نجح نادي إنبي في استعادة نغمة الانتصارات والعودة لطريقها بعد غياب لجولتين، وذلك على حساب مضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة، بنتيجة 2-1.

سجل هدفي إنبي البديل محمد مرسي، وجاء هدف دجلة عن طريق دييجو كالديرون.

video:1

الشوط الأول شهد سيطرة وادي دجلة على الكرة دون تشكيل خطورة واضحة على مرمى محمود جاد مع بداية المباراة، إلى أن أرسل إيهاب المباركي كرة عرضية في الدقيقة 18 وصلت إلى رأس مصطفى شلبي الذي أرسل الكرة وهو أمام منطقة الست ياردة أعلى العارضة.

وجاءت أخطر فرص الشوط من جهة دجلة، في الدقيقة 30 بعد تسديدة من دييجو كالديرون بعد تمريرة من أحمد سعيد، لكن القائم تعاطف مع محمود جاد حارس إنبي وحافظ على شباكه.

اشتعلت أجواء اللقاء بعد مرور 65 دقيقة، حينما سجل إنبي الهدف الأول عن طريق البديل محمد مرسي، الذي راوغ ببراعة أمام منطقة الجزاء إلى أن دخلها بعد تخطي أكثر من لاعب وسجل هدفا جميلا.

وكاد إنبي أن يسجل هدفا ثاني بعد تسديدة من محمد شريف لكنها مرت بسلام على مرمى عبد المنصف بعد الهدف بدقيقة.

واقترب إنبي كثيرا من تسجيل الهدف الثاني، بعد عرضية من محمد شريف في الدقيقة 71، أدركها خالد رضا مدافع دجلة لكنه كاد أن يسكنها شباك فريقه لولا القائم الذي منع هدفا عكسيا.

وتسبب دينو بيتر مهاجم إنبي في ركلة جزاء، بعد ركنية نفذها أحمد سعيد في الدقيقة 78 ودفعة لدييجو كالديرون ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وسجل دييجو كالديرون هدف التعادل في الدقيقة 80 من نقطة الجزاء.

وكاد دجلة أن يسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة لدييجو كالديرون الذي سقط أرضا ولعب الكرة إلى زميله البديل صالح نصر في الدقيقة 81 الذي انطلق من الطرف الأيمن وانفرد لكن محمود جاد حارس إنبي أبعد الكرة ببراعة.

وسجل إنبي الهدف القاتل في الدقيقة 91 بعد هفوة من عبد المنصف، إذ أرسل كريم فؤاد مدافع إنبي تمريرة على الطرف الأيمن لمنطقة جزاء دجلة إلى زميله البديل مرسي الذي سدد بيسارية على المرمى، عبد المنصف أخطأ في التعامل مع الكرة لتمر بين يديه وقدميه إلى داخل الشباك.

وتحصل إنبي على ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 94 لصالح محمد عبد المنصف الذي تقدم ليساهم في الهجوم، وقرر الحارس تسديد الكرة، إلا أنه سددها أعلى المرمى.

ورفع إنبي رصيده من النقاط بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد دجلة عند 5 في المركز الـ14.

ويعد هذا هو الفوز الثالث لإنبي على التوالي في تاريخ مواجهاته ضد وادي دجلة في الدوري المصري، والانتصار رقم 11 من أصل 18 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري.

وحقق إنبي الفوز الثاني له في الدوري بعد 5 مواجهات، فيما كانت تلك هي الخسارة الثانية لدجلة في نفس عدد المباريات.