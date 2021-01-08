مؤتمر زيدان: لا أعرف إن كان مصير راموس مثل رونالدو.. وأساند بنزيمة بالكامل

اعترف زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بأنه لا يعرف ما سيحدث في مسألة تجديد قائده سيرخيو راموس.

ريال مدريد يحل ضيفا على أوساسونا في ملعب السادار مساء السبت، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو قبل المباراة: "سنزور ملعبا معقّدا، علينا أن نكون مستعدين لتقديم أفضل نسخة لدينا".

وكشف عن كيف قضى الساعات الأخيرة من الحجر الصحي: "كنت منتظرا النتيجة، وفي النهاية جاءت سلبية وانتهى الأمر، كنا مستعدين حال حدوث شيء. في النهاية أستطيع التواجد مع الفريق والسفر إلى بامبلونا، سنركّز الآن على مباراة الغد".

ولا يفكر زيزو في إمكانية تأجيل المباراة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت شمال إسبانيا: "نأمل أن نلعب وأن يكون الملعب بخير، لا نعرف ما سيحدث غدا، سنسافر هذا المساء لنحضّر للمباراة، لو لم نستطع اللعب فلن نلعب، هذا كل ما في الأمر".

وواصل: "إنها المرة الأولى التي تعيش فيها إسبانيا طقسا مشابها، لا نعرف ما سيحدث غدا، لكن الأفراد المسؤولين عن العشب وأرضية الملعب يعملون بجدية حتى نستطيع التدرب بشكل طبيعي، نحن جميعا جاهزون".

وأضاف: "علينا أن نتواجد هناك ونفكر في مباراة الغد، ليس هناك وسيلة أخرى، هذا ما يتوجب علينا فعله كفريق وهكذا هو الوضع".

وعن استعانة مارسيلو ولوكا يوفيتش بمعدين بدنيين خاصين: "أهم شيء أن يكون اللاعبون جاهزين، مهمتنا أن نحضّر للمباريات ونفوز بها. المشاركة لا تتوقف على اللاعب وإنما على المدرب الذي يختار التشكيل. مؤخرا لم نجر الكثير من التغييرات في التشكيل، لكن على اللاعبين أن يكونوا مستعدين دائما وفي حالة جيدة، جميعهم يرغبون في المشاركة وهذا هو الأهم".

وتابع: "كاسيميرو ومودريتش وكروس ثلاثي مميز ويتمتع بالخبرة ويدركون قيمة اللعب لـ ريال مدريد مثل كل المتواجدين هنا، هم جاهزون للعب والمنافسة".

وسُئل زيزو عما إذا كان قد تحدث مع لاعبيه عن تجديد عقودهم، فأوضح: "تحدثت أنا واللاعبون، لكن في النهاية ما يهم هو أن يُحسَم الأمر في أسرع وقت. كما أريدهم أن يتدربوا جيدا ويكونوا مستعدين للمشاركة في المباريات، هذا هو الأهم".

وشدد: "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما سيحدث".

هل يخشى أن يتكرر مع راموس ما حدث مع كريستيانو رونالدو الذي رحل إلى يوفنتوس؟ زيدان أجاب: "سنرى ما سيحدث، في اللحظة الراهنة سيرخيو ولوكاس موجودان معنا. لدينا مباراة غدا ونريد أن نعطي فيها أقصى ما لدينا".

وواصل زيزو حديثه عن المواجهة: "هازارد يتدرّب بانتظام، لا أعرف إن كان جاهزا لخوض 90 دقيقة، سنرى غدا ما سنفعله، سنتعامل معه تدريجيا".

وأتم موجها الدعم لـ كريم بنزيمة المتهم بابتزاز ماتيو فالبوينا: "أساند بنزيمة بالكامل، ليس وضعا سهلا عليه، لكن الأهم أنه بخير ويعزل نفسه عن كل ذلك ليركز على عمله وعائلته وهذا هو ما يحبه وما يريده. إنه وضع معقد وأتمنى أن يُحل سريعا. أرى أن بنزيمة سعيد، دائما ما يكون كذلك في أرض الملعب".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر صاحب المباراتين الأقل.