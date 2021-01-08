تشكيل سيراميكا كليوباترا – شادي حسين يقود الهجوم أمام الأهلي

الجمعة، 08 يناير 2021 - 18:31

كتب : أحمد شاكر

سيراميكا كليوباترا

يقود شادي حسين هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي، بينما يحرس عامر عامر المرمى.

أعلن هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري بعد قليل.

تشكيل سيراميكا كليوباترا شهد تواجد شادي حسين في الهجوم بجانب شريف دابو، فيما تواجد كوامي بونسو في وسط الملعب.

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وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حارس: عامر عامر.

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.

الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل.

أمامهما: محمد توني – محمد إبراهيم – شريف دابو.

الهجوم: شادي حسين.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وسيف تقا، وعبد الرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.

في الدوري الأهلي سيراميكا كليوباترا
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