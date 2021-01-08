تشكيل الأهلي – بواليا يقود الهجوم أمام سيراميكا كليوباترا

الجمعة، 08 يناير 2021 - 18:25

كتب : أحمد الخولي

هدف بدر بانون مع الأهلي ضد سونيديب

يقود والتر بواليا الوافد الجديد، هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوبارتا بعد قليل في الجولة السادسة من الدوري.

تشكيل الأهلي شهد تواجد والتر بواليا في الهجوم، فيما عاد محمد الشناوي لحراسة المرمى.

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محمود عبد المنعم "كهربا" تواجد على مقاعد البدلاء، فيما قاد طاهر محمد طاهر وحسين الشحات الهجوم بجانب بواليا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - والتر بواليا – حسين الشحات.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: ياسر إبراهيم – سعد سمير.

الوسط: وليد سليمان – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: كهربا – محمد شريف – صلاح محسن

في الدوري الأهلي سيراميكا كليوباترا
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