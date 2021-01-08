في الدرجة الثانية – بورتو يواصل تصدر مجموعة القاهرة في جولة الضباب

حافظ بورتو السويس على صدارته لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية، بفوزه على القناة بهدف نظيف في الجولة الثامنة للمسابقة.

ليرفع بورتو السويس رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد القناة عند 7 نقاط في المركز 14.

وفاز الترسانة على ضيفه جمهورية شبين بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد شبين عند 7 نقاط في المركز 13.

وحقق السكة الحديد فوزه الأول هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد عيد مرازيق، بانتصاره على الزرقا بهدفين دون رد.

ليرفع السكة الحديد رصيده إلى 7 نقاط في المركز 15 –قبل الأخير-، ويتجمّد رصيد الزرقا عند 8 نقاط في المركز 12.

كما فاز منتخب السويس على طنطا بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 14 في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد أبناء السيد البدوي عند 6 نقاط في المركز 16 –الأخير-.

وفاز كوكاكولا على سرس الليان بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، ويتجمّد رصيد سرس الليان عند 11 نقطة في المركز السابع.

وتعادل المريخ أمام زد بهدف لكل طرف، ليرفع رصيده إلى النقطة 11 في المركز السادس، ويرفع زد رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثالث.

كما تعادل النجوم أمام النصر بهدف لكل طرف أيضا، ليصل النجوم إلى النقطة الثامنة في المركز 11، ويرفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر.

وأخيرا تعادل بتروجت أمام الداخلية دون أهداف، ليرفع الداخلية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وبتروجت إلى 11 نقطة في المركز الخامس.

وفي مجموعة تأجلت مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة بسبب إصابة 12 لاعبا في صفوف الأخير بفيروس كورونا.

وتعادل أبو قير للأسمدة أمام الحمام بهدف لكل طرف في مباراة سيطر الضباب الشديد على أجوائها.

ليرفع أبو قير رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، ويرفع الحمام رصيده إلى 4 نقاط في المركز 16 –الأخير-.

كما فاز فاركو على دكرنس بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد دكرنس عند 9 نقاط في المركز الساسد.

وفاز الجزيرة مطروح على بني عبيد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، ويتجمّد رصيد بني عبيد عند 5 نقاط في المركز 13.

وفاز مالية كفر الزيات على سبورتنج بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، ويتجمّد رصيد سبورتنج عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وفاز حرس الحدود على بيلا بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 14 في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد بيلا عند 5 نقاط في المركز 14.

وتعادل ألعاب دمنهور أمام الرجاء بهدف لكل طرف، ليصل دمنهور إلى النقطة السابعة في المركز 12، ويرفع الرجاء رصيده إلى 4 نقاط في المركز 15.

وأخيرا تعادل الأولمبي أمام المنصورة بهدفين لكل طرف، ليرفع الأولمبي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، ويصل المنصورة إلى 8 نقاط في المركز التاسع.