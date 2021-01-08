فاز 8-1 في يوم 8-1.. الدحيل يسحق الوكرة بالدوري القطري

سحق الدحيل ضيفه الوكرة بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري القطري.

كتيبة المدرب صبري لموشي أنهت الشوط الأول متقدمة بستة أهداف، قبل أن تضيف هدفين آخرين في الحصة الثانية.

وسجّل البلجيكي ذو الأصول البرازيلية إدميلسون جونيور 4 أهداف للدحيل، فيما سجّل البرازيلي دودو 3 أهداف، واكتفى القائد المعز علي بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء.

بينما سجّل الجزائري محمد بن يطو هدف الوكرة الوحيد في نهاية الشوط الأول.

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وشارك الإيراني علي كريمي أساسيا في صفوف الدحيل بعد أيام من انتقاله إليه قادما من قطر.

الظهور الأول لـ علي كريمي وعلي مال الله بقميص #الدحيل 🔴🙌 pic.twitter.com/ykqtc7Wha7 — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) January 8, 2021

ولا تعد هذه النتيجة الساحقة هي الوحيدة في الجولة الحالية للدوري القطري، إذ تغلّب السد يوم أمس على السيلية بثمانية أهداف دون رد.

ويلتقي الدحيل والسد يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة تكسير عظام بين الزعيمين الحاليين للكرة القطرية.

ويستعد الدحيل لخوض منافسات كأس العالم للأندية في قطر، إذ يفتتح البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي في الأول من فبراير المقبل.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في الدوري القطري برصيد 27 نقطة، خلف السد المتصدر صاحب الـ35 نقطة.