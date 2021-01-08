ريال مدريد يسترجع كوبو من فياريال ويعيره مباشرةً إلى خيتافي

أعلن نادي خيتافي عن التعاقد مع تاكيفوسا كوبو قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

يأتي ذلك بعد أن فسخ ريال مدريد إعارة اللاعب الياباني الشاب إلى فياريال بشكلٍ مبكر، إذ كان مفترضا أن تمتد حتى نهاية الموسم.

ويعد كوبو ثاني الصفقات الشتوية لـ خيتافي، بعد استعارة كارليس ألينيا من برشلونة قبل أيام.

ولن يكون كوبو أول لاعب ياباني في تاريخ خيتافي، إذ سبقه جاكو شيباساكي الذي مثّل الفريق بين 2017 و2019.

وخاض كوبو 19 مباراة مع فياريال خلال الدور الأول من الموسم الحالي، سجّل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف، لكنه اكتفى بالمشاركة في 687 دقيقة إجمالية أغلبها جاء في بطولة الدوري الأوروبي.

كوبو (19 عاما) سبق له التواجد في أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بـ برشلونة بين 2011 و2015، قبل أن يعود إلى بلاده اليابان ويلعب لـ إف سي طوكيو ويوكوهاما مارينوس.

وفي صيف 2019، وقّع كوبو مع ريال مدريد في صفقة انتقال حر، ليخرج معارا مباشرة إلى ريال مايوركا الذي خاض معه 36 مباراة، سجّل فيها 4 أهداف وصنع 5.

ويعيش خيتافي وضعا صعبا هذا الموسم، إذ يحتل المركز 16 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

كما ودّع خيتافي كأس ملك إسبانيا من دوره الثاني في مفاجأة كبيرة بخسارته أمام قرطبة بهدفٍ دون رد قبل أيام.