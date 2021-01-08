بن ناصر يتفوق على معلول ويتوج بأفضل لاعب من المغرب العربي في جائزة فرانس فوتبول

الجمعة، 08 يناير 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - دافيدي كالابريا - ميلان

تفوق إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان ومنتخب الجزائر على التونسي علي معلول والعديد من اللاعبين الآخرين ليتوج بجائزة أفضل لاعب من المغرب العربي المقدمة من صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

إسماعيل بن ناصر

النادي : ميلان

وتضم منطقة المغرب العربي دول الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس.

وتفوق بن ناصر على كل من:

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علي معلول (تونس\الأهلي)

سعيد بن رحمة (الجزائر\وست هام)

ياسين بونو (المغرب\إشبيلية)

حكيم زياش (المغرب\تشيلسي)

سفيان أمرابط (المغرب\فيورنتينا)

رامي بن سبعيني (الجزائر\بوروسيا مونشنجلادباخ)

أشرف حكيمي (المغرب\إنتر ميلان)

رياض محرز (الجزائر\مانشستر سيتي)

إلياس الصخيري (تونس\كولن)

جاء ذلك بعد مشاركة 200 ألف شخص في التصويت في الجائزة التي تُمنح للسنة السابعة على التوالي.

وخلال السنوات الماضية فاز بالجائزة كل من:

2013- إسلام سليماني (الجزائر)

2014 – ياسين براهيمي (الجزائر)

2015 – رياض محرز (الجزائر)

2016 – رياض محرز (الجزائر)

2017 – مهدي بنعطية (المغرب)

2018 - أنيس البدري (تونس)

2019 – رياض محرز (الجزائر)

إسماعيل بن ناصر علي معلول محرز
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