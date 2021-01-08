عبد الحليم علي: لا يوجد فريق قوي وآخر ضعيف في إفريقيا.. هدفنا المنافسة على اللقب

الجمعة، 08 يناير 2021 - 17:25

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنبي

أبدى عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، احترامه لكافة فرق مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك وقع في المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا، رفقة فرق الترجي الرياضي، ومولودية الجزائر، وتونجيث السنغالي.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "نحترم جميع الفرق التي تتواجد معنا في المجموعة. لا يوجد فريق قوي وآخر ضغيف".

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مدير الكرة أضاف "سنجمع المعلومات عن كل الفرق، فالزمالك يخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب".

وأتم "نصب كامل تركيزنا على لقاء طلائع الجيش الصعب، وسيكون هناك جلسة عقب الانتهاء من اللقاء من أجل الترتيب لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك عبد الحليم علي
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