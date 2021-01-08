مؤتمر سولشاير: سأحاول إشراك إيجالو ضد واتفورد.. وروميرو وروخو سيرحلان

الجمعة، 08 يناير 2021 - 17:14

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن نيته إشراك أوديون إيجالو مهاجم الفريق في مواجهة ناديه السابق واتفورد في المباراة المقبلة.

ويستضيف يونايتد منافسه واتفورد غدا السبت في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "سيكون إيجالو ضمن القائمة المستدعاة وسأحاول إشراكه في المباراة".

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وواصل "لقد كان يتدرب معنا بشكل جيد ولم يحصل على الكثير من الفرص الموسم الجاري ولكنه لم يدع نفسه للإحباط كلاعب محترف وإنسان رائع وتحلى بالإيجابية دائما في غرفة خلع الملابس".

وواصل "أتمنى ألا أشركه ونحن في حاجة إلى أهداف ولكنني أتمنى إشراكه بالطبع".

وكشف سولشاير عن رحيل سيرجيو روميرو حارس الفريق وماركوس روخو بنهاية عقديهما الموسم الجاري.

وقال: "الثنائي سيرحل في الصيف وعقده لن يتم تمديده".

وأكمل "الثنائي محترف للغاية ويعمل بجد ومستعد حال استدعائه للقائمة".

وعن رد الفعل المتوقع عقب الهزيمة من مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قال: "كما كان متوقعا سيطر الضيق على الجميع ولكننا أظهرنا خلال الموسم قدرتنا على العودة بعد الهزيمة ضد أرسنال وتوتنام والإقصاء من دوري أبطال أوروبا".

وأتم سولشاير "سندخل المباراة المقبلة للفوز".

مانشستر يونايتد سولشاير واتفورد
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