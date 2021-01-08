انتهت في الدوري - وادي دجلة (1) - (2) إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة وادي دجلة ضد إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

-----

د.91 جووول قاتل، انطلاق من كريم فؤاد تصل إلى محمد مرسي البديل السوبر الذي سدد بيسارية وهفوة من عبد المنصف في التعامل مع الكرة تجعلها 2-1.

د.81 خطيييرة دجلة كاد أن يسجل الثاني، مرتدة سريعة من دييجو كالديرون ويسقط أرضا لتصل الكرة إلى البديل صالح نصر الذي انفرد لكن محمود جاد تألق.

د.80 جووول التعااادل دييجو كالديرون من نقطة الجزاء.

د.78 ركنية من أحمد سعيد لاعب وادي دجلة ودفعة لدييجو كالديرون مهاجم دجلة يحتسبها الحكم ركلة جزاء وإنذار لدينو بيتر لاعب إنبي.

د.71 خطيييرة، عرضية من محمد شريف لاعب إنبي يدركها خالد رضا لاعب دجلة لكنه كاد أن يسجل هدفا عكسيا في شباك عبد المنصف لولا القائم.

د.69 طووووفااان من إنبي، تسديدة من محمد شريف تمر بسلام

د.68 جووول بعد هدوء طويل، محمد مرسي البديل المتميز يراوغ داخل منطقة الجزاء أكثر من لاعب ويسجل هدفا جميلا لإنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.30 تسديدة خطيرة وقوية للغاية من دييجو كالديرون بعد تمريرة من أحمد سعيد والقائم يتعاطف مع محمود جاد حارس إنبي.

د.18 أخطر فرص المباراة حتى الآن، عرضية من منتصف الملعب لعبها إيهاب المباركي وصلت إلى رأس مصطفى شلبي الذي أرسل الكرة أعلى العارضة.

د.06 ركنية لدجلة يبعدها دفاع إنبي وتتحول إلى مرتدة تفقد قوتها بعد تراجع دجلة السريع.

د.03 بداية قوية من دجلة لكن دفاع إنبي يحولها لركنية.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل