الزمالك يعلن وصول عرض قطري لحارس اليد

تلقى نادي الزمالك عرض إعارة من نادي الريان القطري لاستعارة محمد علي حارس فريق اليد لمدة 3 أشهر.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيجدد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حال خرج على سبيل إعارة.

وستجمع جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي الأبيض لتحديد الموقف بشكل نهائي يوم الأحد المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع حارس جديد لتعويض خروج علي وفي حال نجاح الإدارة في توفير البديل ستتم الموافقة على خروجه معارا.

وسيضع اللاعب بندا حال إتمام التعاقد مع الريان بخوض مباراة السوبر الإفريقي بقميص الزمالك دون مقابل.

ولم يتحدد بعد موعد السوبر الإفريقي لكرة اليد.