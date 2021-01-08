قائمة الزمالك – عودة أوناجم وفيصل.. وغياب ساسي وأحداد أمام طلائع الجيش

الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

محمد أوناجم يهدر فرصة الزمالك الخطيرة أمام بيراميدز

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة فريقه المستدعاة للقاء طلائع الجيش غدا السبت في ملعب الجيش بالسويس في سادس جولات الدوري.

وشهدت القائمة عودة محمد أوناجم وتواجد أشرف بنشرقي فيما غاب عنها حميد أحداد.

القائمة شهدت أيضا عودة أسامة فيصل المهاجم الشاب بعد الشفاء من فيروس كورونا، فيما تواصل غياب مصطفى محمد.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل- محمد عواد

الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- حازم إمام- عبد الله جمعة- أحمد أبو الفتوح- أحمد عيد- حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- إسلام جابر- أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- أشرف بنشرقي- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- محمد أوناجم- حسين فيصل

الهجوم: أسامة فيصل- عمر السعيد

وحصد الزمالك 10 نقاط من أربع مباريات خاضها حتى الآن.

فيما حصد طلائع الجيش نقطة وحيدة من أربع مباريات ويحتل المركز الأخير في الترتيب.

الزمالك طلائع الجيش في الدوري
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