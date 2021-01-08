الأهلي يعلن سلبية مسحة محمد هاني

الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:02

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - الأهلي - غزل المحلة

أعلن الأهلي سلبية آخر مسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا، خضع لها لاعبه محمد هاني (24 عاما).

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وظهرت نتيجة المسحة ظهر الجمعة لتعلن شفاء الظهير الأيمن من الفيروس.

وبذلك يكتمل شفاء كل لاعبي الأهلي بعد إصابة أكثر من لاعب بالفيروس في الأيام الماضية.

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وغاب هاني عن مباراة الفريق ضد سونيديب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الأهلي بنتيجة 4-صفر.

وعبر الأهلي، حامل اللقب، لدور المجموعات الذي يواجه فيه سيمبا التنزاني والمريخ السوداني وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

ويحل الأهلي ضيفا مساء الجمعة على سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري، الذي يحمل لقبه، مبتعدا بنقطة عن الجونة المتصدر.

وللأهلي مباراة مؤجلة في البطولة المحلية ضد غريمه التقليدي الزمالك.

محمد هاني الأهلي
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