قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة يواجه صاحب المفاجأة الكبرى.. وألكويانو يلتقي ريال مدريد

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا عن قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة.

وسُحبت قرعة دور الـ 32، أولا بمواجهات تجمع 4 فرق من الدرجة الثالثة مع الفرق الأربعة التي تشارك في كأس السوبر الإسباني وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وريال سوسيداد.

وسيلتقي برشلونة مع كورنيا –أحد أندية الدرجة الثالثة- الذي تفوق على أتليتكو مدريد في الدور السابق في كبرى مفاجأت النسخة الحالية بالفوز 1-0.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا كالآتي:

كورنيا × برشلونة

إيبزا × أتليتك بلباو

ألكويانو × ريال مدريد

قرطبة × ريال سوسيداد

بنيا ديبورتيفا × بلد الوليد

نافالكارنيرو × إيبار

تيرينيفي × فياريال

رايو فاييكانو ×إلتشي

فوينلابردا × ليفانتي

إسبانيول × هيلاث

سبورتينج خيخون × ريال بيتيس

جيرونا × قادش

ألكوركون × فالنسيا

ليجانيس × إشبيلية

ألميريا × ديبورتيفو ألافيس

مالاجا × غرناطة

ولا زال لم يتحدد بعد بطل نسخة 2019-2020 إذ تأجل نهائي النسخة الماضية بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو من أجل إقامة النهائي الذي يجمع قطبي إقليم الباسك بجمهور في ظل تفشي فيروس كورونا.