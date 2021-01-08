قرعة كأس ملك إسبانيا - برشلونة يواجه صاحب المفاجأة الكبرى.. وألكويانو يلتقي ريال مدريد
الجمعة، 08 يناير 2021 - 15:18
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا عن قرعة سهلة لـ ريال مدريد وبرشلونة.
وسُحبت قرعة دور الـ 32، أولا بمواجهات تجمع 4 فرق من الدرجة الثالثة مع الفرق الأربعة التي تشارك في كأس السوبر الإسباني وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو وريال سوسيداد.
وسيلتقي برشلونة مع كورنيا –أحد أندية الدرجة الثالثة- الذي تفوق على أتليتكو مدريد في الدور السابق في كبرى مفاجأت النسخة الحالية بالفوز 1-0.
وجاءت نتائج قرعة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا كالآتي:
كورنيا × برشلونة
إيبزا × أتليتك بلباو
ألكويانو × ريال مدريد
قرطبة × ريال سوسيداد
بنيا ديبورتيفا × بلد الوليد
نافالكارنيرو × إيبار
تيرينيفي × فياريال
رايو فاييكانو ×إلتشي
فوينلابردا × ليفانتي
إسبانيول × هيلاث
سبورتينج خيخون × ريال بيتيس
جيرونا × قادش
ألكوركون × فالنسيا
ليجانيس × إشبيلية
ألميريا × ديبورتيفو ألافيس
مالاجا × غرناطة
ولا زال لم يتحدد بعد بطل نسخة 2019-2020 إذ تأجل نهائي النسخة الماضية بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو من أجل إقامة النهائي الذي يجمع قطبي إقليم الباسك بجمهور في ظل تفشي فيروس كورونا.