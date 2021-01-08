باهر المحمدي: أعود للتدريبات بعد 3 أسابيع

الجمعة، 08 يناير 2021 - 12:58

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال مدافع الدراويش في تصريحات لموقع ناديه:"أخوض حاليا برنامجا تأهيليا والأمور تسير بخير".

وأضاف "حرصت على السفر مع الفريق للمغرب لمؤازرة زملائي أمام الرجاء، أثق في قدرتهم على حسم التاهل للنهائي".

أخبار متعلقة
مواجهة أستون فيلا وليفربول في موعدها السماح لـ زيدان بقيادة ريال مدريد ضد أوساسونا الإسماعيلي يعلن قبول تغيير ملعب الرجاء في البطولة العربية توتو سبورت: ميلان يحدد بيلوتي بديلا لـ إبراهيموفيتش في حالة واحدة

ويغيب المحمدي (24 عاما) عن المباريات منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وسافر عبد الرحمن مجدي أيضا مع الفريق إلى المغرب رغم غيابه عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأوضح مجدي "هدفنا يبقى إسعاد الجمهور، قادرون على إقصاء الرجاء".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء يوم الإثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويكفي الدراويش التعادل بعد فوزهم ذهابا بهدف.

والفائز من المواجهة يلعب ضد الاتحاد السعودي في النهائي.

باهر المحمدي الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - تغييران أمام البنك الأهلي.. وأنتوي في الهجوم 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر قرعة الأبطال والكونفدرالية - الأهلي والزمالك وبيراميدز يترقبون 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
باهر المحمدي: أعود للتدريبات بعد 3 أسابيع 44 دقيقة | الوطن العربي
مواجهة أستون فيلا وليفربول في موعدها 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السماح لـ زيدان بقيادة ريال مدريد ضد أوساسونا 59 دقيقة | الدوري الإسباني
توتو سبورت: ميلان يحدد بيلوتي بديلا لـ إبراهيموفيتش في حالة واحدة ساعة | الدوري الإيطالي
الإسماعيلي يعلن قبول تغيير ملعب الرجاء في البطولة العربية ساعة | الدوري المصري
كابيللو منتقدا مدرب ساوثامبتون بعد فوزه على ليفربول: لماذا يبكي؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك