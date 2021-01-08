باهر المحمدي: أعود للتدريبات بعد 3 أسابيع

كشف باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وقال مدافع الدراويش في تصريحات لموقع ناديه:"أخوض حاليا برنامجا تأهيليا والأمور تسير بخير".

وأضاف "حرصت على السفر مع الفريق للمغرب لمؤازرة زملائي أمام الرجاء، أثق في قدرتهم على حسم التاهل للنهائي".

ويغيب المحمدي (24 عاما) عن المباريات منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

وسافر عبد الرحمن مجدي أيضا مع الفريق إلى المغرب رغم غيابه عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأوضح مجدي "هدفنا يبقى إسعاد الجمهور، قادرون على إقصاء الرجاء".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء يوم الإثنين في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويكفي الدراويش التعادل بعد فوزهم ذهابا بهدف.

والفائز من المواجهة يلعب ضد الاتحاد السعودي في النهائي.